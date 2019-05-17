«Текст. Язык. Человек». Филологи ВУЗов из восьми стран мира собрались, чтобы в очередной раз обсудить проблему языка и его развития

В Мозырском педагогическом университете прошла традиционная конференция «Текст. Язык. Человек». Представители ведущих ВУЗов из восьми стран мира собрались, чтобы в очередной раз обсудить проблему языка и его развития.

Конференция «Текст. Язык. Человек» в Мозырском педагогическом проводится уже в 10 раз. Юбилейный форум собрал участников из разных стран: Беларуси, Китая, Румынии, Азербайджана, Германии, Польши, Украины, России. Одним из организаторов мероприятия выступает Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь. Традиционно конференция проходит в рамках Недели русского языка. Филологи обсуждают проблемы современного языка, тенденции его развития.

Влияние всемирной сети на язык – один из вопросов, который обсудили на конференции. Молодежь для общения в соцсетях сегодня использует так называемый «олбанский» язык, не путать с официальным языком Албании. Это русский по принципу «как хочу, так и пишу». В итоге всеобщая грамотность, за которую когда-то боролись большевики, в 21 веке сменяется повсеместной безграмотностью. Конференция объединила филологов из разных стан. Гость из Украины для себя самостоятельно стал изучать белорусский язык, и приехав очень хотел услышать белорусскую речь. Филологи объединились, чтобы искать пути решения языковых проблем. В течение двух дней были представлены для обсуждения десятки докладов. Работа была организована также в форме круглых столов и секций.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ