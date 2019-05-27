Театр танца «Алексис» представил на сцене Дворца культуры новую программу «20 Лет! Гармония чувств». Проект приурочили к юбилею известного в Мозыре творческого коллектива.

Новый проект Заслуженного коллектива Беларуси театра танца «Алексис» «20 лет! Гармония чувств» стал замечательным подарком для всех поклонников этого коллектива. Закрывая свой юбилейный, двадцатый, сезон, артисты органично соединили популярные современные направления танца и утонченность театра. По словам бессменного руководителя «Алексиса» Александра Зенченко, все их творчество построено на чувствах, эмоциях и переживаниях, которые потом переносятся на сцену и выражаются через музыку и хореографию. Танцоры балансируют на грани мечты и обыденности, уходят от шаблонов, создают необычный танец обычной жизни на сцене.

К своему юбилею Театр танца «Алексис» пришел с большим и ярким творческим багажом. Сотни детей, воспитанных в любви к современному танцу. Десятки наград международных конкурсов. Множество реализованных креативных проектов. И безграничная любовь преданных поклонников. Танцоры, которые делали первые шаги в танцевальный мир тогда, 20 лет назад, сегодня приводят на занятие своих детей. Самые яркие страницы истории «Алексиса» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков пролистали вместе с многочисленными зрителями. Позитивную атмосферу весь вечер поддерживали ведущие Денис Тесаков и Александр Мазьков. Вручались подарки, благодарственные письма и цветы. Но главные эмоции подарили танцы – зажигательные, энергичные, чувственные и даже смешные. Такие, как заключительный флешмоб в исполнении всей дружной семьи «Алексис».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ