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Рубрика: Новости

«Сухой закон». Продажу алкоголя ограничат в Мозыре 30 мая и 8 июня

29 мая 2019, 20:31

В Мозыре будет действовать «сухой закон». Продажу алкогольных напитков ограничат в связи с празднованием Дня последнего звонка и на выпускные.
В конце мая и начале июня в Мозыре традиционно ограничат продажу алкоголя. Своеобразный «сухой закон» будет действовать ровно сутки. В связи с празднованием последнего звонка специальные таблички «Алкоголь не продается» появятся в магазинах региона с 8.00 30 мая по 8.00 31 мая. Кроме того, реализацию спиртных напитков ограничат с 8.00 8 июня по 8.00 9 июня, когда на Мозырщине будут греметь выпускные вечера. Как сообщают в отделе торговли и услуг Мозырского райисполкома, ведомством было принято соответствующее решение № 566. Запрет распространяется на все алкогольные напитки. При этом ограничения не касаются продажи алкоголя в розлив в барах, ресторанах и кафе.

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