Средства, собранные на районном субботнике в Калинковичах, направили на благоустройство городского парка. Прекрасным подарком для маленьких жителей стали три новых детских игровых комплекса.

Общий труд – на общее благо. Три современных детских игровых комплекса сегодня очень радуют маленьких жителей Калинковичей и, конечно, их родителей. Яркая яхта и два замка недавно установлены в городском парке. Приобретены они за счет средств районного субботника. Инициативу калинковичского Совета депутатов поддержало руководство райисполкома, а на призыв «объединиться для хорошего дела» охотно откликнулось местное население. Место для установки детских площадок выбрано было не случайно.Старые аттракционы демонтировали за истечением срока эксплуатации. А на их месте появились три площадки, где сегодня в любое время можно видеть счастливых малышей. В беседе Виктор Иванович признается, стоило озвучить цель субботника, и отклик стал рекордным.

Без внимания, не остались дети постарше, молодежь и взрослые. Часть средств субботника направили на благоустройство ледовой площадки. Зимой – это популярный каток. А в летний период здесь могут собираться любители уличного баскетбола и большого тенниса. Проект благоустройства и развития городского парка на этом еще не завершен. В районе много интересных инициатив, которые обязательно будут реализованы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ