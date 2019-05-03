Спасибо за Победу!

Ветерану войны Борису Федоровичу Редько 91 год, но он до сих пор в строю. В 44-ом 16-летним подростком записался добровольцем на фронт, служить отправили на Северный флот. Сегодня ему – цветы, подарки, пожелания бодрости и оптимизма, и самое, главное,Спасибо за Великую Победу.После службы в армии Борис Федорович был капитаном на морских рыболовных судах, а ближе к пенсии переехал в Беларусь. Мозырь выбрал именно потому, что здесь был один из самых крупных речных портов. 9 мая Борис Федорович традиционно ждет с волнением и нетерпением, для ветерана войны – это самый главный праздник.

Говорят, время стирает память. Нина Ивановна Савельева с этим выражением полностью не согласна. То, что она испытала маленькой девочкой в блокадном Ленинграде, не забудется никогда.Нина Ивановна уверена, эта память, которая должна сохраняться и с годами только приумножаться. Именно по ее инициативе и при непосредственном участии на Кургане Славы был установлен памятный знак защитникам и блокадникам Ленинграда. Многочисленные выступления среди школьников, разнообразные мероприятия и другая общественная деятельность. Все для того, чтобы помнили. Ветеран великой Отечественной войны Александр Иосифович Игнатович 9 мая отмечает сразу два праздника –День Великой общей Победы и собственный День рождения. Совпадение весьма символичное. Он не понаслышке знает про ад боевых действий. Он воевал, он защищал Родину от врага, не осознавая, что совершает подвиг.Орден Славы третьей степени, Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и две «За Отвагу». Это далеко не полный перечень наград.

У мозырского мецената и депутата районного совета Васкана Чобоняна есть своя традиция – поздравлять лично, крепким рукопожатием благодаря за Победу. И не только рукопожатием –букетом из алых гвоздик, ценным конвертом, а в этом году и именной памятной книгой.

Фронтовик Виктор Иванович Фокин, награжден медалью «За боевые заслуги», в мирное время был тренером по боксу, мастер спорта преподавал физвоспитание. Виктор Иванович любовь к спорту совмещал с любовью к пению. Долгое время солировал в хоре ветеранов. Но годы, к сожалению, берут свое. Но песня фронтовика в честь Великой Победе не закончится, она поется голосами уже потомков.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ