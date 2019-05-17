Совершенствование неотложной хирургической помощи в Республике Беларусь. Конференция в Мозыре

Мозырские хирурги принимали коллег со всей Республики. В городе прошла конференция «Совершенствование неотложной хирургической помощи в Республике Беларусь».

Медицинский форум прошел на базе Городского Дворца культуры. От имени районной администрации гостей поприветствовал Феликс Галюк, заместитель председателя Мозырского райисполкома. В его короткой речи также информация о развитии района. Наталья Тишкова, главный медик Мозырщины, рассказала о состоянии дел в своей отрасли. Республиканская конференция организована совместно со Всемирным обществом экстренных хирургов и Белорусской ассоциации хирургов. Ее тема – совершенствование неотложной хирургической помощи в Республике Беларусь. Такой масштабный форум хирургов на Мозырщине проходит не впервые. В прошлом году хирурги области обсуждали инновационные технологии. На этот раз масштаб уже республиканский. По мнению председателя Правления Белорусской ассоциации хирургов, мозырская хирургия может является примером для всей отрасли. Медицинский форум собрал воедино специалистов разного уровня. Концепция развития хирургической службы, клинический протокол оказания хирургической помощи при различных неотложных состояниях, рекомендации Всемирного общества экстренных хирургов. Вопросов для обсуждения – десятки. Это и теория, и практика. Основная задача форума – обмен, распространение и внедрение в практику передового опыта.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ