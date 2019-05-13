«Сквозь года летит Победа». Название музыкального подарка от студентов Мозырского педагогического

Мероприятие, посвященное празднику Великой Победы, организованное силами студентов педуниверситета, вышло за рамки учебного заведения. Концерт прошел на большой сцене в городском Дворце культуры. В каждом номере сквозила искренность и благодарность каждому, кто своей жизнью и здоровьем отстаивал наше общее право на свободу.

Десятки спетых песен и полноценных творческих номеров. Большинство композиций хорошо знакомы каждому белорусу. Трогательные слова, полные смысла тексты. Песни военных лет вне времени, они и по сей день остаются любимыми и детьми, и взрослыми.