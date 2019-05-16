Семейный праздник в Калинковичском РОВД

Правоохранители Калинковичей не остались в стороне от празднования Международного Дня семьи. В районном отделе внутренних дел прошло тематическое чествование сотрудников.

О семейных ценностях и радостях в канун Международного дня семьи говорили в Калинковичском РОВД. Здесь прошло семейное чествование сотрудников. Памятные подарки и цветы руководитель местной милиции вручил трем семьям. Поблагодарили многодетную мать, сын которой успешно служит на благо закона и порядка. Поздравили молодую семью милиционера. И отдельные теплые слова – в адрес многодетной семьи старшего инспектора отдела правопорядка и профилактики Игоря Деркача. Вместе с супругой Ириной он воспитывает четверых детей.

Прекрасным творческим подарком для всех стали музыкальные номера от артистов районного центра культуры. Кстати, за правопорядком в Калинковичах следят 20 милиционеров, которые выросли в многодетных семьях. Пять сотрудников Калинковичского РОВД сами воспитывают троих и более детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ