Самая молодая школа района, школа № 16 подводит итоги учебного года. В канун его завершения здесь чествовали победителей олимпиад по учебным предметам. В этом году школа стала первой по количеству дипломов среди общеобразовательных учебных заведений.

Празднично украшенная сцена, торжественная музыка и почти полный зал. В средней школе №16 состоялось торжественное чествование победителей республиканской и областной олимпиады по учебным предметам. В этом году у школы 58 дипломов различных степеней, это первое место в районе среди школ города и гимназии. Выросла школа и в сравнении с собственными результатами прошлого года. Грамотами отдела образования Мозырского районного исполнительного комитета по итогам уходящего учебного года награждены 95 учащихся, в прошлом году их было 70. На сцену поднимались ребята и их педагоги. Многие не единожды. Ребята из 4 «А», учителем которого является Светлана Бобр на городском этапе завоевали сразу 6 дипломов. Еще одна победа – на третьем этапе областной олимпиады. По мнению Светланы Александровны, в основе успеха сразу несколько составляющих. Перфекционизм и здоровая амбициозность педагога, жажда знаний ученика и поддержка родителей, как правило, дают победный результат. Учитель белорусского Валентина Белецкая вместе со своими учениками тоже завоевала немало наград.

Одни идут к успеху годами, у других путь намного короче. Вероника Данилевич в этом году завоевала диплом 1 степени по географии.

Любимый школьный предмет Даши Иваненко – физкультура. На олимпиаде семиклассница соревновалась с ребятами из 10-11 классов. И несмотря на разницу в возрасте одержала победу. Красные ленты для педагогов, дипломы для ребят и общий подарок – символ силы и упорства –

медведь. На сцене те, кто принес славу не только школе, но и Мозырскому району. За «кадром» остаются те, кто обеспечивает надежный тыл – родители. Но и они не останутся без внимания. Мамам и папам победителей направят благодарственные письма. Причем – прямо на работу.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ