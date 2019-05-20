Республиканский семинар «О строительстве индивидуальных жилых домов»

Перспективы строительства индивидуальных жилых домов обсудили во время республиканского семинара, который прошел в Гомельской области. Его участники посетили несколько районных городов. В том числе и Мозырь.

О том, как обеспечить население качественным и доступным жильем, говорили участники республиканского семинара. Представители нескольких министерств, всех облисполкомов и крупнейших строительных предприятий юго-восточного региона побывали в нескольких городах: в Брагине, Наровле, Хойниках и Мозыре. В маршруте участников форума – посещение двух кварталов таунхаусов на Мозырщине. Один из них – в районе деревни Дрозды, где двухквартирные дома возводит «Мозырьпромстрой». Второй – в районе Наровчизны. Здесь строительством занимаются специалисты домостроительного комбината. Эти современные таунхаусы – компромисс для ценителей комфортной жизни. В каждом доме – по две двухэтажные квартиры, собственный земельный участок и гараж. Приятный бонус – европейская планировка, панорамные окна, терраса на втором этаже и, главное, удобное месторасположение практически в городской черте. Планируется, что заселяться в таунхаусы новоселы смогут уже этим летом. После на очереди – еще один квартал под застройку. Спрос на недвижимость такого типа продолжает расти. Итоги республиканского семинара подводили на пленарном заседании. Как отметили его участники, спрос на земельные участки сегодня достаточно высокий. При этом застройщикам необходимо предлагать полный комплекс строительных услуг.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ