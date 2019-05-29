Пропал человек. Внимание, розыск!

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Разыскивается без вести пропавший Овсиенко Сергей Васильевич, 1978, который 19 мая самовольно покинул Мозырский психоневрологический дом-интернат. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волос темный короткий. Если вам что-либо известно о местонахождении Овсиенко Сергея Васильевича, просьба сообщить по телефонам 25-32-49, 8-033-650-79-87.