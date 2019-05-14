Прокачать свой урок и отработать самые эффективные методы учителя Гомельщины смогли на областном фестивале «Педагогические надежды – 2019», который прошел в Мозырском районе

Игровые формы урока, творческие задания, работа с современными технологиями. Известное дело, на все секреты педагогического мастерства у современного учителя по-прежнему остается 45 минут. Впрочем, на этот раз за учебный час удастся выполнить больше заданий – ведь в качестве учеников в этом классе находятся «педагогические надежды» всей Гомельской области. Но все это не для того, чтобы проверить знания по учебным предметам – на три дня Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники» стал настоящей лабораторией педагогического мастерства. Тренинги, лекции, мастер-классы. Своими знаниями и наработками делились учителя-методисты и учителя высшей категории. Для участников областного фестиваля – это уникальная возможность на чужом примере отыскать новые методы и формы, которые можно будет применить на собственном уроке.