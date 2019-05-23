Праздник в Мозырском детском доме в канун II Европейских игр

Воспитанники Мозырского детского дома посетят мероприятия Вторых Европейских игр. До старта соревнований осталось несколько недель, но ребята уже почувствовали свою причастность к главному спортивному событию года. Накануне мальчишки и девчонки принимали гостей – представителей известной торговой компании и звезд белорусской эстрады Германа Титова и Владу. Каждый ребенок нарисовал рисунок, взамен на который получил подарок – одного из героев «Команды Плюша». Еще один сюрприз воспитанников детдома ждал во дворе. Новое пополнение в коллекцию спортинвентаря поможет детям развить свои спортивные навыки. Завершилось мероприятие на позитивной музыкальной ноте: дружной компанией звезды белорусской эстрады и дети исполнили популярные песни.