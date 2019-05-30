Праздник последнего звонка в Мозырском областном лицее

Слегка взволнованные и смущенные герои дня – выпускники Мозырского областного лицея – на последнюю школьную линейку шли под аплодисменты родителей и учителей. Обычный ежедневный настойчивый звонок сегодня звучит по-особенному. Ведь он закрывает страницы беззаботной юности и открывает новые – в студенческую жизнь. Разноцветные ленты с надписью «Выпускник-2019» – у 142-х вчерашних лицеистов. Хотя в этом учреждении образования уверены: у лицейского братства нет слова «вчера», оно становится опорой на всю жизнь.

В Год малой родины торжественной линейке придали национальный колорит. Почетных гостей пригласили собрать капсулу памяти: вместе с добрыми пожеланиями в нее заложили цветы василька, клевера, яблони и льна, зерна пшеницы и кукурузы. Самые трогательные моменты – последний школьный вальс и танец от родителей.

Лучшим – отличникам, победителям олимпиад и спортивных соревнований – вручили заслуженные дипломы. Без заслуженных наград и внимания не остались педагоги, родители и спонсоры. Чуть больше недели остается до яркого праздника – лицейского выпускного.