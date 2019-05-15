Православный концерт-поздравление прошел в детском саду №7

Сказка «Красная шапочка» в лучших православных традициях. Здесь торжествует добро, а главная героиня с куличами и крашенными яйцами в корзинке охотно делится пасхальными угощениями с далеко некровожадным волком и другими лесными обитателями. Никто никого не ест, не убивает, а все вместе дружат, танцуют, поют и славят воскресшего Христа. Пасхальный концерт в детском саду №7 проводится не первый год, поэтому стал уже традицией. В целом, традиционным стало и сотрудничество отдела образования и Туровской епархии, за время которого реализовано немало совместных проектов. Несмотря на разноплановость мероприятий, задача одна – мотивировать жить по заповедям, привить духовные ценности и любовь к малой родине.

Традиции, обычаи, народное творчество, которое должно передаваться из поколения в поколение как основа полесской самобытности. В ясли-саду №7 этой теме посвятили креативную выставку. Настольная игра по мозырским достопримечательностям, домино с картинками растений, которые произрастают в наших оврагах, всевозможные подделки и целые самодельные издания. Во всех учреждениях образования проводятся тематические уроки, творческие мероприятия, экспозиции, концерты и экскурсии. Кстати, встречи с именитыми земляками, которыми гордятся, тоже одна из популярных форм работы в рамках Года малой родины.