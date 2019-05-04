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Рубрика: Новости

Поздравление ветеранов в канун Дня Победы в Калинковичском районе

4 мая 2019, 20:00

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