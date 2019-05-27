Повышение квалификации работников МНПЗ. Актуальные вопросы управленческой деятельности.

Руководители среднего звена Мозырского нефтеперерабатывающего завода приняли участие в программе повышения квалификации. Главная тема – актуальные вопросы управленческой деятельности.

От точечных задач по отдельным направлениям до масштабных – для всей отрасли. Руководители среднего звена Мозырского нефтеперерабатывающего завода на целую неделю вернулись за ученические парты. Серию лекций для инженеров, заместителей начальников цехов и производств прочитали преподаватели института повышения квалификации и переподготовки кадров Полоцкого государственного университета. Заглавная тема – «Актуальные вопросы управленческой деятельности руководителя».

Факторы успешной коммуникации и профессиональная компетентность. Социально-психологический климат в коллективе и управление стрессами. По признанию слушателей, лекции с психологическим аспектом – одни из самых интересных на курсе. Полученные знания руководители планируют успешно применять на практике. Практика подобных курсов на Мозырском нефтеперабатывающем заводе – явление давнее и регулярное. Здесь не боятся вкладывать средства, силы и время в повышение уровня образования и развития своих специалистов. Ведь от качества их знаний зависит рабочий процесс. А значит – и будущее предприятия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ