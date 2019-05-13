«Песни, опаленные войной» в честь дня Победы звучали и в Детской школе искусств №1

Музыкальную программу с таким названием подготовил любительский коллектив «Орфей», для участников которого пение – одно из самых любимых увлечений. О долгих днях войны исполнители этого концерта знали от самых близких людей. Может быть, поэтому любительские выступления пусть и не всегда отвечают лучшим образцам музыкального искусства, тем не менее, они проникнуты искренностью и верой в каждое звучащее слово. Впрочем, что еще нужно для успешного выступления? Свой концерт участники «Орфея» посвятили Дню Великой Победы и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.