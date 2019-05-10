Пасхальный концерт Туровской епархии

На протяжении 40 дней православные христиане продолжают делиться благой вестью о чуде Воскрешении Господнем. В Мозырском районе уже традицией стали пасхальные концерты на Светлой Седмице.

Радостный праздник для каждого верующего во Дворце мозырских нефтепереработчиков привычно встречают классической музыкой, проникнутой христианскими мотивами. Творческие коллективы музыкального колледжа, хор Свято-Михайловского собора, юные дарования. В своих лирических композициях они не раз будут обращаться к истории двухтысячелетнего чуда, как и положено, обращаясь к зрителям традиционным приветствием «Христос воскресе!». О духовной связи через поколения говорил епископ Туровский и Мозырский Леонид. О благой вести христианского чуда говорили и почетные гости. Настоящий фестиваль только лучших музыкальных произведений. Такие благотворительные концерты Туровская епархия ежегодно проводит в честь важных христианских праздников — обращаясь к вечным ценностям; напоминая о многовековой связи религии и искусства.

Вячеслав Приписнов. ТКМ