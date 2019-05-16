Отправка призывников «Весна-2019»

Военный комиссариат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов начал отправку молодого пополнения в Вооруженные силы Республики Беларусь. Вместе со взволнованными родителями с призывниками ранним утром прощалась и наша съемочная группа.

Капли утреннего дождя смешиваются со слезами на лицах матерей, которые столпились у ворот военкомата. Возле автобуса родители, друзья и любящие девушки прощаются с мальчишками, которые через полтора года вернутся к ним настоящими мужчинами.

Весенняя отправка молодого пополнения в военном комиссариате Мозырского, Ельского и Наровлянского районов началась на этой неделе. Всего в мае 2019 года на срочную военную службу будет направлена сотня призывников.

Новобранцы пополнят ряды отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил РБ, подразделений Комитета госбезопасности, роты почетного караула, войск связи. Самые популярные традиционно – войска специального назначения.

«Курс молодого бойца» нынешние призывники начнут проходить уже после выходных. Строевая подготовка, изучение воинского устава и основные признаки отличия между различными должностными званиями. Потом их ждет еще одна встреча с родителями, друзьями и невестами. Уже в рамках принятия воинской присяги.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ