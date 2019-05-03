Открытие офицерского дома в Дзержинске Лельчицкого района

В Лельчицком районе в населённом пункте Дзержинск состоялось торжественное открытие многоквартирного жилого дома для военнослужащих пограничной заставы. Условия проживания офицеров и их семей оценила и наша съемочная группа.

Новый жилой дом появился в населенном пункте Дзержинск Лельчицкого района. Ключи от квартир получили военнослужащие одной из самых отдаленных пограничных застав региона. Заселиться офицеры вместе с семьями смогут в ближайшее время: служебное жилье полностью благоустроено и уже обставлено новой мебелью.

Строительство дома для военнослужащих велось по программе «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства». Для пограничников возможность жить вместе с семьями в комфортных квартирах, без преувеличения, стала настоящим подарком.

В доме четыре двухкомнатные и четыре однокомнатные квартиры. Проведены все коммуникации, есть благоустроенный двор, большая автостоянка и даже детская площадка.

Современным служебным жильем в ближайшем будущем будут обеспечены не только пограничники заставы «Дзержинск». В 2019 году на участке Мозырского погранотряда сдать офицерские дома планируется еще в двух населенных пунктах: в ПодгальеЕльского района и в Кирове — Наровлянского.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ