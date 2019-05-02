Обновление областной Доски почета. Мозырщину на трудовом пьедестале представили сразу 9 предприятий и организаций

Праздник труда отметили в Гомеле в областном драматическом театре. Здесь состоялось торжественное собрание, на котором особые слова благодарности и всестороннее внимание было направлено в адрес представителей трудовых коллективов, занесенных на областную доску почета по итогам 2018 года. Мозырщину на трудовом пьедестале представили сразу 9 предприятий и организаций. В зале областного драмтеатра – представители трудовых династий, руководители предприятий-победителей, члены профсоюзных организаций. Итоги работы Гомельщины подвел председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Лучшим коллективам в торжественной обстановке вручили свидетельства о занесении на областную Доску почета. Мозыряне на сцену поднимались снова и снова. Лучшая промышленная организация закрытое акционерное общество –ЗАО «Партнер и К», лучшая промышленная организация –

открытое акционерное общество ОАО «Мозырьагропромснаб», среди объектов почтовой связи лучшим признан Мозырский РУПС, лучшая организация газового хозяйства – Филиал республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» «Мозырское производственное управление», организация электроэнергетики — Филиал «Гомельэнерго» — «Мозырские электрические сети». Мозырская центральная городская поликлиника стала лидером в номинации «Лучшая центральная районная больница», Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии стал первым среди учреждений Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Среди победителей соревнования немало и тех, кто не теряет лидерских позиций годами. На сцену уже традиционно поднимались представители Совхоза-комбината «Заря». Итоги 2018 принесли очередную победу Мозырскому опытному лесхозу. Непростые погодные условия, природные аномалии не помешали удержаться на трудовом пьедестале почета.Всего 45 предприятий Гомельщинызанесены на областную Доску почета. Именно благодаря им область занимает ведущие позиции в стране. Кстати, поздравления с победой могут принимать все мозыряне. Мозырский признан лучшим районом с численностью населения свыше 80 тысяч человек.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ