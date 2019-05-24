Об эффективности мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также здоровье народа и демографической безопасности говорили на итоговом заседании Мозырского районного исполнительного комитета.

Как эффективнее противостоять незаконному обороту наркотиков, говорили на итоговом заседании Мозырского райисполкома. К сожалению, контингент наркопотребителей молодеет, появляются новые виды веществ и расширяются каналы распространения. В регионе ведется целенаправленная борьба с наркотической угрозой, на наиболее опасных направлениях ситуацию за последние годы удалось преломить в лучшую сторону, но искоренить зло пока не удается.

По количеству выявленных преступлений и изъятых наркотиков Мозырский район занимает третье место в области, уступая только Жлобинскому и городу Гомелю. Средний возраст наркодилеров – от 15 до 27 лет, это ребята из благополучных семей, с хорошим достатком, работники ведущих предприятий. Как отметили участники заседания, борьба с наркотиками – общая задача государства, СМИ, общественных организаций, педагогов. И самих людей. Среди действенных мер было предложено усилить контроль за выходом в интернет подрастающего поколения. Также мозырской милиции рекомендовано инициировать показательные открытые суды. Особенно, когда речь идет о молодых наркоторговцах.

Второй вопрос на повестке дня – реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Ее главная цель – стабилизировать численность и увеличить продолжительность жизни населения. За четыре месяца этого года в Мозырском районе родилось 447 детей. Что касается здоровья взрослого населения, беспокойство врачей вызывают онкологические заболевания и травматизм. В структуре смертности населения региона они стоят рядом с болезнями системы кровообращения и инсультами.

Скрининг позволяет выявить заболевание на ранней стадии, и успешно его лечить. В ближайшее время на базе городской больницы ожидается открытие межрайонного кардиоцентра для выполнения высокотехнологичных операций на сосудах сердца.

По итогам заседания райисполкома вынесен ряд решений. Ответственность за их исполнение возложена на ответственных лиц.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ