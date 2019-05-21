Несмотря на то, что ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, отдельные факты возгорания по-прежнему фиксируется

19 мая в районе городского пляжа снова полыхала сухая растительность. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу МЧС в 13:10. На ликвидацию происшествия было направлено 3 аварийно-спасательных автомобиля. Чтобы справиться с пожаром, спасателям понадобилось несколько часов напряженной работы. Одна из рассматриваемых причин происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Материалы для дальнейшего разбирательства переданы в милицию. Ведь за нарушения правил пожарной безопасности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.