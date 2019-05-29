Настоящая любовь существует. Супруги Приходько отметили 50-тилетие совместной жизни

В Мозырском отделе ЗАГС прошла необычная церемония. Здесь расписали золотых юбиляров. Таким образом Анастасия Ивановна и Владимир Михайлович Приходько, в окружении самых близких и родных, отметили 50-летие создания своей семьи. В числе приглашенных и съемочная группа «Телеканала «Мозырь».

Нарядные гости, цветы, воздушные шарики. Молодоженов, точнее опытных супругов с 50-летним стажем совместной жизни, в Мозырском отделе ЗАГС ждут с нетерпением. Вальс Мендельсона анонсирует прибытие героев торжества. Под звуки главной свадебной композиции, Владимир Михайлович и Анастасия Ивановна Приходько входят в зал регистрации браков. Создание семьи – это всегда трогательный момент, регистрация золотого юбилея совместный жизни – трогательней в пятидесятикратном размере, поэтому у многих на глазах слезы, слезы счастья. Красивые слова, поздравления и пожелания, просьба расписаться в почетной книге юбиляров, памятная медаль и, конечно, «горько»!

Всегда за руки, чувствуя партнера и подстраиваясь под его шаг. Свадебный вальс – отражение супружеской жизни длиной в 50 лет.

Золотые юбиляры растроганы сюрпризом, который подготовили им самые близкие и родные. Церемония создания их семьи 50 лет назад была гораздо скромнее, без отрыва от производства.

3 сына, пятеро внуков. Причем старший сын Василий Приходько –артист балета Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки». Родители гордятся своим именитым сыном, а Василий, в свою очередь, гордится мамой и папой, которые пронесли сквозь годы любовь и уважение. Воспитав сыновей, Анастасия Ивановна и Владимир Михайлович сейчас посвящают себя внукам. И внуки это ценят.

Уважать, прощать, идти на компромисс – успех семейного долголетия. Анастасия Ивановна и Владимир Михайлович Приходько своим примером демонстрируют всем скептикам – настоящая любовь существует.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ