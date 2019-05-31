Награждение победителей конкурса «О чем мечтают дети?»

Итоги конкурса детского рисунка «О чем мечтают дети?» подвели представители местного благотворительного фонда «Объединяя сердца». На большом празднике по случаю вручения наград в выставочном зале собрались юные таланты и их родители, спонсоры и меценаты, а также неравнодушные представители общественности.

Кате – 15 лет, она рисует большую часть своей жизни и совсем недавно увлеклась… футболом. На конкурс рисунков, который несколько лет подряд проводит благотворительный фонд «Объединяя сердца», юная художница представила свою мечту: в своей коллекции ей хотелось бы иметь фото с любимым футболистом Лионелем Месси. Пока оно есть только в виде художественного автопортрета.

Мечты семилетней Вари тоже об активном. Только не спорте, а отдыхе. На рисунке она визуализирует поездку в аквапарк.

Всего в проекте, организованном фондом «Объединяя сердца», приняли участие 180 ребят из разных городов Гомельской области. Учащиеся профильных классов и художественных школ, воспитанники детских домов, приютов, реабилитационных и коррекционных центров рисовали карандашами и красками, и рассказывали о мечтах и желаниях.

С каждым годом расширяется не только география конкурса рисунков, но и сам процесс подготовки к нему. Среди новшеств – специальные мастер-классы, организованные перед стартом проекта.

Почти сотню детей, а это больше половины участников, пригласили на церемонию награждения. Своих героев нашли награды в виде мягких игрушек, настольных игр, подарочных сертификатов и других призов. Увидеть детские шедевры и узнать, о чем все-таки мечтают современные дети, можно в Выставочном зале на улице Советской.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ