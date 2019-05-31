Итоги конкурса детского рисунка «О чем мечтают дети?» подвели представители местного благотворительного фонда «Объединяя сердца». На большом празднике по случаю вручения наград в выставочном зале собрались юные таланты и их родители, спонсоры и меценаты, а также неравнодушные представители общественности.
Кате – 15 лет, она рисует большую часть своей жизни и совсем недавно увлеклась… футболом. На конкурс рисунков, который несколько лет подряд проводит благотворительный фонд «Объединяя сердца», юная художница представила свою мечту: в своей коллекции ей хотелось бы иметь фото с любимым футболистом Лионелем Месси. Пока оно есть только в виде художественного автопортрета.
Мечты семилетней Вари тоже об активном. Только не спорте, а отдыхе. На рисунке она визуализирует поездку в аквапарк.
Всего в проекте, организованном фондом «Объединяя сердца», приняли участие 180 ребят из разных городов Гомельской области. Учащиеся профильных классов и художественных школ, воспитанники детских домов, приютов, реабилитационных и коррекционных центров рисовали карандашами и красками, и рассказывали о мечтах и желаниях.
С каждым годом расширяется не только география конкурса рисунков, но и сам процесс подготовки к нему. Среди новшеств – специальные мастер-классы, организованные перед стартом проекта.
Почти сотню детей, а это больше половины участников, пригласили на церемонию награждения. Своих героев нашли награды в виде мягких игрушек, настольных игр, подарочных сертификатов и других призов. Увидеть детские шедевры и узнать, о чем все-таки мечтают современные дети, можно в Выставочном зале на улице Советской.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Награждение победителей конкурса «О чем мечтают дети?»
Итоги конкурса детского рисунка «О чем мечтают дети?» подвели представители местного благотворительного фонда «Объединяя сердца». На большом празднике по случаю вручения наград в выставочном зале собрались юные таланты и их родители, спонсоры и меценаты, а также неравнодушные представители общественности.