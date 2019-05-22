На ежегодную родительскую конференцию родителей, учеников и педагогов собрала 14-я школа

«Школа всегда – моя вторая семья». Эти слова для учеников 14-й школы не пафосная фраза. Искренних, влюбленных в свое учреждение образования ребят здесь сотни. С такой же теплотой и благодарностью к педагогическому коллективу относятся родители. Масштабную конференцию ежегодно проводят в мае. В Городском Дворце культуры собираются настоящие единомышленники, чтобы поздравить друг и получить заслуженные награды. Позитивное настроение собравшихся чувствуется еще в холле, где все встречаются, как старые добрые друзья. Само яркое мероприятие ставит логичную точку совместной годовой работы.

Благодарственные письма от администрации школы получили около двухсот семей. Грамотами наградили педагогов. Не забыли и о предприятиях-шефах. «Мозырьсоль», «Беларускабель», «Лотос» и «Беларусбанк» не остаются в стороне от вопросов качества образования. И всегда помогают с улучшением материально-технической базы. Активно взаимодействует школа с РОВД и ОСВОДом, районными организациями Красного Креста и Белорусского Союза офицеров. В программе конференции – творческие номера от учеников и родителей, много теплых выступлений, флешмоб от учителей. В этом учреждении образования умеют создать неповторимую рабочую и творческую атмосферу. Поэтому и на уроки, и на внеклассные занятия школьники действительно спешат. Обратить внимание на способности каждого ученика стараются еще в первом классе. А дальше в ход идет прекрасно зарекомендовавший себя стиль работы — по-настоящему семейное взаимодействие педагогического коллектива и родителей, чтобы в полной мере раскрыть талант каждого ребенка.