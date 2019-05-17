На базе Криничанской школы прошел фестиваль инновационных педагогических идей «Открытие»

Все эти люди, которые собрались в Криничанской школе – педагоги, но педагоги непростые. Они не боятся инноваций в образовательном процессе, более того, они сами выдвигают прогрессивные идеи и воплощают их в жизнь в своих учебных заведениях. Три года назад Криничанская средняя школа приняла первый педагогический инновационный форум. А вообще она с 2011 года является районным ресурсным центром по инновационной и экспериментальной деятельности. В этом году на фестивале было представлено 23 площадки. И надо отметить, что эти стенды – не просто набор информации, а реально воплощенные проекты. Образование не стоит на месте, современные школьники значительно отличаются от своих предшественников. Поэтому и учителя в постоянном поиске. Сделать все для того, чтобы внеклассное мероприятие раскрыло потенциал ребенка, обычный урок открыл двери в мир хороших оценок, а, главное, крепких знаний. Кстати, труды-проекты педагогов, участников фестиваля, оценивала специальная комиссия. Для самих участников фестиваля двухдневный образовательный марафон – это стимул расти и развиваться, а еще – обмен педагогическим опытом.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ