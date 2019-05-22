Музыкальные системы, рыболовные снасти, огнетушители и даже нижнее белье. В Мозыре задержана группа автоворов

В начале мая в Мозырский РОВД стали поступать массовые сообщения о кражах из авто. В основном предметом посягательства становились подержанные иномарки, припаркованные у дороги. Злоумышленники брали все: рыболовные снасти, музыкальные системы, аккумуляторы, огнетушители, наборы инструментов, продукты питания и даже нижнее белье. Выйти на их след правоохранителям помог очевидец. Мужчина рассказал, что видел четырех человек, которые порезали брезент в грузовике. Правда, в ту ночь из фуры ничего не пропало – несколько тяжелых двигателей стоимостью $70 тыс. злоумышленники так и не решились украсть. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищениям причастны жители райцентра: двое братьев 1998 г.р. и 2001 г.р., а также их знакомые, один из которых несовершеннолетний. «На дело» воры выезжали на автомобиле, принадлежащем отцу самого старшего фигуранта. Искали незапертый транспорт, необорудованный сигнализацией, либо взламывали замки отверткой. Похищенное пособники делили между собой. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража). Сейчас оперативники проверяют криминальный квартет на причастность к аналогичным преступлениям. Уже известно о 10 подобных фактах с общим ущербом на несколько тысяч рублей. Известно, что несовершеннолетний подозреваемый ранее не судим, однако обучается в спецшколе.