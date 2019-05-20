Музыкальному колледжу – 50 лет

Полувековой юбилей отметил коллектив самого творческого учреждения образования в Мозыре. На 50-летие музыкального колледжа пригласили выпускников разных лет, педагогов, почетных гостей.

Мозырский музыкальный колледж 17 мая распахнул свои двери для сотен гостей из разных белорусских городов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Повод – весомый и красивый. Самое творческое учреждение образования отметило 50-летний юбилей.

Торжественные мероприятия по случаю юбилея назначили на пятницу. Еще до их начала в холле музколледжа встречались выпускники, бывшие и нынешние преподаватели. Душевно обнимались, поздравляли друг друга и искренне радовались успехам дня сегодняшнего. Среди гостей – и первый директор Виталий Лапицкий.

Мозырский музыкальный колледж славится уровнем подготовки, и здесь очень гордятся своими воспитанниками. Источником вдохновения для преподавателей и учеников служат профессиональные музыкальные инструменты: струнные и духовые, баян и фортепиано. Успешно выступает на разных творческих площадках и хор учащихся.

Юбилейные мероприятия сложно представить без торжественной части с награждением лучших из лучших. Капитан этого уверенно плывущего вперед музыкального корабля Наталья Холодцова на сцену поднималась неоднократно. Заслуженные благодарности и почетные грамоты от Гомельского облисполкома, Мозырского райисполкома и Совета депутатов вручали опытным преподавателям и, безусловно, талантливым учащимся. Прекрасный подарок от областного исполнительного комитета – денежный сертификат на покупку новых музыкальных инструментов. Ведь важная составляющая успеха любого артиста – хороший инструмент и хороший педагог. В Мозырском музыкальном колледже есть все, чтобы продолжать растить гениев еще десятки лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ