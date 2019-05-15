Мозыряне в числе лауреатов V Международного Конкурса-Фестиваля «Скрыжаваннi. Miнск»

Это один из самых масштабных и многожанровых фестивалей. В этом году он стал успешным сразу для трех воспитанников образцовой вокальной студии эстрадного пения «Ф’ЛОРА». Валерия Скибарь и Юлия Гетманенко стали обладателями дипломов 1 степени, Иван Страх привез диплом 2 степени. Ни одного дня без музыки, ни одного конкурса без диплома. Для студии «Ф’ЛОРА» и ее руководителя Лоры Фещенко-Кетнер этот фестиваль стал победным в кубе. И впереди – еще много работы и много побед. На следующий конкурс «Скрыжаваннi. Miнск» юные вокалисты обязательно отправят свои заявки.