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Рубрика: Cпорт

Мозыряне стали «вице-чемпионами» республиканской Спартакиады по программе летнего многоборья «Защитник Отечества»

24 мая 2019, 19:43

Серебряные медали в командной борьбе завоевали мозыряне из политехнического колледжа и СШ№9 на республиканской Спартакиаде по программе летнего многоборья «Защитник Отечества». Наши земляки, защищая цвета сборной Гомельской области, заняли второе место, а один из представителей команды — Владислав Махнач, стал «вице-чемпионом» и в индивидуальном разряде.

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