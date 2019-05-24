Мозыряне стали «вице-чемпионами» республиканской Спартакиады по программе летнего многоборья «Защитник Отечества»

Серебряные медали в командной борьбе завоевали мозыряне из политехнического колледжа и СШ№9 на республиканской Спартакиаде по программе летнего многоборья «Защитник Отечества». Наши земляки, защищая цвета сборной Гомельской области, заняли второе место, а один из представителей команды — Владислав Махнач, стал «вице-чемпионом» и в индивидуальном разряде.