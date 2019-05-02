Мозырский район занесен на республиканскую Доску почета

30 апреля, в канун Первомая, в Минске открылась обновленная Доска почета.Традиционно на ней – лидеры среди областей и Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности. В этом году в почетном списке и Мозырский район.За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития Мозырщиназанесена на республиканскую Доску почета.

Торжественный митинг, посвященный чествованию победителей республиканского соревнования по итогам работы за 2018 год, достигших наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, состоялся на площади Государственного флага в Минске. 30 апреля здесь собрались лучшие из лучших. Лидеры среди областей и Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности. По итогам 2018-го на республиканскую доску почета занесены 59 победителей. Среди областей и Минска первенство у Гродненщиныи Минщины, а также у столицы. Среди городов и районов в городах – Первомайский и Советский районы Минска, Ленинский район Бреста. Среди районов –Брестский, Островецкий Минский, Могилевский. В кампании лидеров заслуженное место занял и Мозырский район, оставив позади многочисленных конкурентов. По мнению главы района Елены Павлечко, свой вклад в общее дело внес каждый, кто добросовестно трудился на своем рабочем месте.Признание заслуг – это, безусловно, почетно и приятно. Но это еще накладывает огромную ответственность, обязывает делать больше, чтобы удержаться на лидерских позициях.Лучших традиционно чествуют в канун праздника труда. Республиканская доска почета для Мозырщины – это общественное признание результатов труда каждого жителя района.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ