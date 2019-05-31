Одно из ведущих белорусских швейных предприятий по изготовлению верхних мужских и детских сорочек, а также женских блуз – Мозырская швейная фабрика «Надэкс» отмечает 75 лет с момента создания. Накануне юбилея на предприятии побывала наша съемочная группа. История и настоящее, традиции и перспективы, люди и производство. Далее в репортаже.

75-летняя история Мозырской швейной фабрики «Надэкс» разместилась в этой комнате. По случаю юбилея здесь появился музей. Военный 1944 год. Время нужды, нужды в еде, одежде, буквально во всем. Предприятие началось с приказа. Народные депутаты приняли решение организовать швейной производство. Изношенную военную форму перешивать для населения, причем, шили и обувь, сапоги. Швейные машины, оборудование, инвентарь изъяли у немецких пособников. Спустя годы, уже в мирное время, фабрика зажила обычной трудовой советской жизнью. Выполняли план, соответствовали советским лозунга, умели не только работать, доказательство тому – почетные грамоты, но и отдыхать. 80-90 –расцвет фабричной самодеятельности. В музее об этих временах напоминает баян и сценический костюм. В целом, чтобы собрать все экспонаты и объединить их в одно целое, понадобилось время. Но это того стоило, уверены на фабрике. Производственная история пишется и сегодня, нынешние работники продолжают швейные традиции. Экспериментальный цех. Весь производственный процесс начинается именно здесь. Дизайнер, вдохновленный последними модными тенденциями, представляет на суд худсовета свой уникальный эскиз. Если модель одобрена, начинается кропотливая работа. Лекала, выкройки, компьютерное конструирование и, пошив. В итоге – готовая вещь. В среднем за год мозырская швейная фабрика выпускает несколько сотен новых моделей. Небольшими партиями, в особенности, что касается женского ассортимента, ведь сейчас ценится все эксклюзивное. В сезоне 2019 вновь присутствуют изделия изо льна. Это нестареющая классика. Чистый лен, смесь с хлопком, вариаций множество. Ярких и пастельных тонов, выдержанные лаконичные модели и с броским принтом. Этот экологически чистый материал оптимален для тела. Когда холодно, он греет, в жару – создает прохладу. В целом, ассортимент от «Надэкса» – это разнообразие, стиль и, конечно, качество. За которое здесь ручаются. Партнеры «Надэкса» – известные мировые бренды, которые тщательно выбирают, с кем работать. Немецкие сотрудники полиции тоже ходят в рубашках от «Надэкса». Белорусские предприятия тоже заказывают здесь униформу. В современных экономических реалиях важно чувствовать рыночные веянья. Как бы ты ни был хорош, какую бы качественную продукцию не производил, главное – ее продать. Сеть фирменных магазинов, постоянная борьба как за внутренний рынок, так и выход за рубеж, реклама в соцсетях, собственный сайт, а уже год как сорочки и блузы Мозырской швейной фабрики можно приобрести через самую известную торговую мультибрендовую платформу Вайлбериз. За экономической политикой фабрики стоят в первую очередь люди. Производство даже одной рубашки – это огромная коллективная работа, от идеи до факта продажи. На «Надэксе» работают люди действительно увлеченные. Производить, продавать, конкурировать, зарабатывать, развиваться. Задач перед предприятием сегодня множество, причем, задач непростых. Акцент на качество, не подвести, не разочаровать своего покупателя. Модная вещь из экологичных материалов по наиболее оптимальной цене. Это приоритет мозырского производителя мужских и детских швейных сорочек, а также женских блуз.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ