74 года прошло с момента окончания одной из самых кровопролитных войн за всю историю человечества. Завершилась война Победой, нашей Победой. Поколение героев окрестило эту память священной. Никто не забыт, ничто не забыто. Мозырщина отпраздновала День Победы.

Праздник со слезами на глазах. Несмотря на частое употребление, фраза не стала штампом. 9 мая – это скорбь, боль за миллионы погибших, за тех, кто видел этот ад, жил в нем и выжил, сопротивлялся и победил. 74 года прошло со Дня великой Победы. Сотни мозырян пришли на торжественный митинг, посвященный очередной годовщине, чтобы доказать – никто не забыт, ничто не забыто. Накануне нынешней годовщины стелу на Кургане Славы украсил Орден Отечественной войны. Это первая советская награда, утвержденная во время войны. А еще – это один из немногих советских орденов, передававшихся семье как память после смерти награждённого. Эта памятная награда всего Мозырского района, одна на всех, как и Победа. Время неумолимо, живых свидетелей войны становится все меньше. Под мирным небом уже выросло три поколения. Прошлое определяет настоящее и будущее. Переписывание истории, субъективная трактовка событий – это война информационная. Именно на это акцентировал в своей поздравительной речи военный комиссар Виталий Кобраль.

Трагедия протяженностью в четыре года наложила отпечаток на каждую белорусскую семью. Минута молчания в память обо всех, кто ценой своей жизни добыл Победу, по истине дорогой ценой. Гирлянды и цветы от районной администрации, предприятий и организаций, от мозырян, которые помнят и чтят.

Одна из мозырских традиций – 9 мая у мемориального комплекса «Память» в торжественной обстановке принимают в ряды пионерской организации и белорусского республиканского союза молодежи. Клятва, произнесенная на священном для мозырян месте, обретает особый смысл. После официальной части, празднование Дня Победы переместилось в городской парк. Здесь царила действительно радостная, победоносная атмосфера. Каждый по-своему старался продемонстрировать свою сопричастность к памятной дате. Пилотки – самые популярные головные уборы, а еще ленточки, флажки и другие аксессуары с тематической символикой. Мозырские библиотекари организовали мастер-класс по изготовлению голубя мира. Символичную поделку после закрепляли к земному шару. Миру мир – лейтмотив праздника.

Свой подарок ко Дню Победы подготовил пограничный отряд. Импровизированная выставка техники и настоящего боевого оружия – центр внимания со стороны подрастающего поколения. Возможность поддержать ручной противотанковый гранатомет, пулемет, пистолет, а еще сделать фото на память. Помимо зрелищ, был еще и хлеб, точнее каша, настоящая солдатская, за ней выстроилась очередь. Экспозиция, представленная объединенным краеведческим музеем – своеобразная машина времени. Символичные вещи действительно помогают перенестись в прошлое. День победы мозыряне отмечали песнями и танцами, улыбками и хорошим настроением. 9 мая – это всенародно любимый праздник, который с годами набирает все большую ценность. Сохранение памяти о войне – это один из гарантов мира.

День Победы – праздник единства, он вдохновляет, наполняет жизнь особым смыслом. Поэтому тысячи мозырян пришли в этот день в парк, чтобы всем вместе разделить радость от Великой победы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ