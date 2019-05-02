Мозырщина отметила Первомай. Коррективы внесла погода

Мозырщина отметила Первомай, праздник труда и весны. Организаторы постарались создать действительно душевную атмосферу, но коррективы внесла погода. Проливной дождь сократил празднование.

Горячий чай стал самым популярным напитком на нынешнем Первомае. Праздник традиционно мозыряне отмечают в городском парке. И этот год не стал исключением. После по-летнему горячей недели, погода в очередной раз продемонстрировала свою ветреность, причем в буквальном смысле. Тем не менее в полдень, к моменту официального открытия праздника, несмотря на прохладу, в парке было довольно многолюдно. Ветеран труда Елена Васьковская преподнесла мозырянам подарок – презентовала выставку своих картин. У бывшего работника сферы жилищно-коммунального хозяйства талант художницы открылся совершено случайно, уже после выхода на пенсию.Городские праздники для творческих мозырян –это возможность показать себя большой аудитории. Художники, вокалисты, танцовщики, ремесленники. Что касается последних, то творения их рук можно не только посмотреть, но и унести с собой домой. Концертные площадки с яркими номерами, разнообразные выставки продажи и, конечно, именно в этот день открывают сезон фонтаны. У мозырскогоПервомая есть свои сложившиеся традиции. Одна из них –это колоритная выставка «Мы родом из СССР». Экспозиция, на которой представлены уже сейчас уникальные своей раритетностью вещи, дает возможность для кого-то поностальгировать, а для кого-то узнать что-то новое о нашем прошлом. Ведь Первомайдля более опытных мозырян – это, прежде всего, День труда, а для молодыхэто скорее День весны, семейный праздник.Креативность в Первомай внес Мозырский опытный лесхоз, работники которого наглядно демонстрировали зрителям, как обычное полено превращается в произведение искусства. И что можно сотворить, если есть бензопила, фантазия и умелые руки.

Актеры мозырского драмтеатра показывали спектакль, ориентированный на юную аудиторию, медики в свою очередь измеряли всем желающим и заботящимся о своем здоровье давление и уровень глюкозы в крови, а спортсмены, соответственно, пропагандировали умеренные нагрузки. В общем, те, кто пришел в парк, чтобы отметить Первомай, были не разочарованы. Правда, праздник был непродолжительный. О том, что пора сворачиваться, уверенно заявил проливной непрекращающийся дождь. Правда, и в этом можно найти свой плюс. Обильная влага несколько снизила напряженность ситуации с лесными пожарами.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ