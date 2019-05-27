Монтаж факельной системы комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков

Территория Мозырского НПЗ – постоянная стройка. Завершаются одни проекты, стартуют другие. Напомним, что в настоящий момент в завершающей стадии находится реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков» стоимостью 1 мрд. 218 млн. долларов. На прошлой неделе специалисты ОАО «Ремспецстрой» приступили к монтажу факельной системы комплекса.