В Мозырском районе начались традиционные чествования одаренных учеников. Первые на очереди – школа №9 и городская гимназия

Праздники в честь одаренных учащихся стартовали в учреждениях образования Мозырского района. Марафон торжественных вечеров открыла 9 школа.

Один раз в год большой зал Дворца культуры нефтепереработчиков полностью заполняется школьниками, их педагогами и родителями. При этом градус детского и юношеского таланта зашкаливает. На торжественное чествование учеников 9-й школы приглашают ребят разного возраста. Но всех – успешных в учебе, творчестве, спорте.Главные герои вечера – победители и призеры учебных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний. В копилке 9-й школы в этом году – более ста дипломов разных этапов республиканской олимпиады по учебным предметам, и десятки других наград. Одна из самых значимых – третье место на республике девятиклассницы Саши Павлык. Ее конек – английский язык.За достижения ежегодно хвалят не только «умников и умниц». Но и ребят, активно участвующих во внеклассной деятельности. Новшество завершающего учебного года – школьная телестудия «Девяточка». Дружная команда будущих звезд эфира снимает, монтирует и выпускает репортажи о насыщенной жизни своего учебного заведения.Отдельные заслуженные и самые теплые слова в адрес педагогов, которые всегда поддерживают юные таланты. И родителей, которые всегда рядом.Кстати, повод для праздника у дружного коллектива 9-й школы был двойной. В этом году учреждению образования исполнилось ровно 45 лет. Тысячи выпускников с благодарностью и особой нежностью вспоминают школьные годы. Некоторые возвращаются в родные стены уже в качестве педагогов. Как учитель английского языка Татьяна Миронова. Ее стаж работы – уже двадцать лет!Еще одно торжественное мероприятие принимала городская гимназия. Здесь чествовали победителей и призеров заключительного этапа республиканской олимпиады. Мозырщина в этом году по количеству дипломов стала третьей в Гомельской области. Их у наших юных эрудитов – сразу 11. Особо стоит отметить вклад в общую копилку воспитанников клуба юных пожарных, которыми руководит Алексей Борунов. Ребята завоевали целых семь дипломов по информатике. Еще одно значимое достижение районной системы образования – медаль международной Менделеевской олимпиаде по химии, которую завоевал ученик гимназии.

Участие в чествовании приняли квалифицированные и творческие педагоги, подготовившие олимпиадников и нацеленные на успех родители. Поздравить талантливых и мотивированных учеников приехали представители районной власти и депутатского корпуса.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ