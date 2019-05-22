Магазин «Калинка», расположенный в торговом центре «Апельсин», приглашает мозырян за покупками

Торговый павильон «Калинка» открылся в «Апельсине» около года назад. Здесь сконцентрированы все новинки известного белорусского бренда. В относительно небольшом помещении удалось разместить, как женскую одежду, так и одежду для детей. Сегодня «Калинка» выпускает продукцию как из натуральных хлопка и льна, так и из смесовых тканей. Ассортимент магазина обновляется каждую неделю. Объединяет все модели – высокое качество от белорусского производителя.

Сегодня спросом пользуется летняя коллекция. Однако присмотреться продавец советует и к одежде прошлых сезонов. Сегодня в магазине действует скидка до 70% на коллекцию 17-го года. Зима-осень 18-го продается со скидкой 40%. Школьную форму впрок можно приобрести с 20% скидкой.

Кстати, продукция Солигорской фабрики у мозырян пользуется устойчивым спросом. Полноразмерные модели, широкий размерный ряд от 44 до 60-го. Одежда делового стиля: блузы, юбки, жакеты, брюки, удобная повседневная одежда, нарядные девичьи платья и юбки… В магазине «Калинка», расположенном в торговом центре «Апельсин», ждут всех, кто любит комфорт, умеет считать деньги, следит за тенденциями моды и ценит стабильное качество.