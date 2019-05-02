В Житковичах завершился конкурс «Лучший штукатур Полесья-2019». В нелегкой борьбе победу одержали представители открытого акционерного общества «Мозырьпромстрой».

Рабочие со всей Гомельской области приехали в Житковичи …. штукатурить стены. Лучших по профессии выбирали на конкурсе, приуроченном к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На каждом участнике лежала огромная ответственность: все соревновательные работы проводились на реальном объекте – строительстве многоквартирного жилого дома.

В каждой из четырех бригад – по восемь человек. Большинство из них – женщины. Причем, разного возраста и с самым разным опытом. Молодежь тянулась за старшими, ведь они всегда могут дать дельный совет. Например, у двух мастеров гомельской команды совместный стаж в профессии – более 80-ти лет!

Подходящей строительной площадкой для конкурса стал дом социального типа, который возводится в Житковичах с привлечением средств китайских инвесторов. Генеральный подрядчик — «Корпорация металлургии и строительства», — строительство таких домов финансирует в разных городах региона.

Для каждой бригады профессиональный конкурс – это возможность показать все мастерство, наработанное годами упорного труда.

Условия для всех участников одинаковые – вода, штукатурка, стена и инструменты. А вот тактика у каждой команды – разная.

Многолетний опыт и коллективная дружба помогли мозырской команде под руководством Надежды Книги стать победителями конкурса «Лучший штукатур Полесья-2019». На втором месте – гомельчане. Третье – вновь у мозырян. Призы за волю к победе достались бригаде из Лельчиц. Впрочем, главную оценку работе мастеров дадут не жюри, а жильцы этого дома, когда заедут в новые квартиры.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ