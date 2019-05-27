Лобовое столкновение на Кургане Славы

При лобовом столкновении в районе мемориального комплекса Курган Славы серьезно пострадала женщина-пассажир. Травмированы еще несколько человек. ДТП произошло утром в воскресенье, 26 мая. Причины аварии выясняла наша съемочная группа.

ДТП с тяжелыми последствиями произошло утром в воскресенье, 26 мая, напротив мемориального комплекса «Курган Славы». Служебная «Газель» под управлением 27-летнего водителя оказалась на встречной полосе, где столкнулась с другим автомобилем – «Фольксвагеном БОРО». В результате аварии пострадали несколько человек. В том числе, девочка-подросток и ее мать, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

При проведении неотложных следственных мероприятий выяснилось, в аварии был третий автомобиль-участник. «Газель» на подъеме к Кургану Славы «подрезал» черный «Ниссан». Произошло небольшое столкновение, после чего грузовик вынесло на встречную полосу. Водитель внедорожника место ДТП покинул. Найти его помогла запись с камеры видеорегистратора.

Водитель внедорожника задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах аварии и обращаются к возможным очевидцам. Если вы оказались свидетелем столкновения или у вас есть запись с камеры видеорегистратора, просьба позвонить в районный отдел Следственного комитета по телефону 21-47-14 или по номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ