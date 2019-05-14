Квест «На Берлин»

Патриотическое мероприятие организовали для юных жителей микрорайона Железнодорожный. В дни майских праздников школьники приняли участие в квест-игре «На Берлин».

Увлекательное мероприятие для детей подготовила администрация Дома культуры «40 лет Октября» совместно с местной библиотекой и военнослужащими радиотехнического батальона.

Учащимся пятых, шестых, седьмых и восьмых классов было предложено поделиться на команды. Задача каждой – пройти ровно семь станций. При этом, учитывались как потраченное на поиски ответов время, так и баллы, которые начислялись на станциях. Участники квест-игры проходили полосу препятствий, в медбатальоне оказывали первую помощь условно раненым, вспоминали, что такое телеграф, и даже смогли примерять военную форму. Победители и призеры получили заслуженные награды. А общим подарком для всех стали новые знания, хорошее настроение и, конечно, классные фотографии для соцсетей.