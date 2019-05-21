Красиво, весело и, главное, с пользой, майские выходные провели специалисты свадебной индустрии и будущие молодожены

Мозырь продолжает перенимать хорошие традиции интересных мероприятий. Второй год подряд на площадке горнолыжного комплекса собираются специалисты свадебной индустрии, чтобы пообщаться, поделиться последними новостями и по-доброму похвастаться своими достижениями. А для молодоженов и их родителей свадебный фестиваль – это настоящая репетиция будущего торжества.

Время проведения свадебного фестиваля было выбрано не случайно: уже сегодня, а потом – все летние месяцы, ЗАГС заполнят счастливые пары. На старте сезона специалисты свадебной индустрии и дают полезные уроки. Показ модных платьев, тренды в прическах и макияже, церемония выездной регистрации, рассадка гостей, лаунж-зоны и чудеса кондитерского искусства. Микс дневного светского раута и выставки свадебных товаров и услуг – непростой шаг. Но организаторы форума в Мозыре уверены, с каждым годом такие мероприятия будут обретать все большую популярность.