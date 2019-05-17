Кинотеатр «Мир» приглашает 19 мая на ретро-показ фильма «Девочка ищет отца». Одну из самых кассовых советских детских кинолент снимали в Мозыре чуть больше 60-ти лет назад.

60 лет исполнилось детскому художественному фильму «Девочка ищет отца», съемки которого проводились в Мозыре. Кинолента режиссера Льва Голуба была снята «Беларусфильмом» и стала самым кассовым детским фильмом в Советском Союзе. Главную роль исполнила пятилетняя Аня Каменкова. Позже она стала известной актрисой. Путевку в мир большого кино после премьеры получила и Народная артистка Беларуси Светлана Суховей. Съемки одного из самых любимых детских фильмов начались в Мозыре в июне 1958 года. Приезд съемочной группы стал настоящим волшебным праздником. Роли разного плана получили многие мозыряне. Очевидцы вспоминают, во время первых показов в местном кинотеатре сложно было расслышать диалоги главных героев. И все – из-за бурных эмоций зрителей, которые видели себя в кадре. В воскресенье, 19 мая, в кинотеатре «Мир» состоится ретро-показ фильма «Девочка ищет отца», приуроченный к его 60-летию. На бесплатный сеанс приглашают и верных поклонников фильма, и юных зрителей, и тех, кто принимал участие в съёмках, и всех почитателей военно-приключенческого и любителей старого советского кино. Начало – в 16.00.