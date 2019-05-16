Итоги учебного года для Мозырского областного лицея

Учебный год подходит к концу. Для всех без исключения учебных заведений – это время подведения итогов. Для Мозырского областного лицея 2018 -2019 учебный год был более чем продуктивным. В чем секрет успеха заведения? В гостях у лицеистов побывала наша съемочная группа.

Именно так начинается каждое лицейское утро. Улыбка и хорошее настроение – практически обязательная атрибутика заведения. Здесь есть своя особая атмосфера, атмосфера доверия и взаимопонимания. Для учащихся открыты любые двери. А кабинет директора здесь вовсе не является синонимом слова «наказание».

Дружеская атмосфера не мешает плодотворной работе. За прошедшие годы, а лицей был открыт в 2008, выпущено 127 медалистов, 20 учащихся получили 100-балльные сертификаты на ЦТ, 16 – дипломы на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. А еще дипломы на международных олимпиадах, областных конкурсах, интернет-викторинах. Лицей – ежегодный призер республиканской правовой олимпиады «Фемида». Павел Чижик в этом году возглавлял лицейскую команду. Паша уверен, реализоваться ему помогли именно здесь. Одиннадцатиклассница Крисина Ермак тоже признается, лицей для нее стал вторым домом. Два года пролетели, как одно мгновение. Кстати в этом году Кристина стала призером 3 этапа республиканской олимпиады. Ее любовь – это немецкий язык. К изучению иностранного в лицее – особый подход. Кабинет немецкого оборудован самыми современными средствами обучения: компьютерные программы, учебные фильмы, аудиозаписи. И, конечно, – интернет в помощь. Языковую практику здесь проходят посредством электронной коммуникации и общаясь с носителями языка. Формула успеха лицея: жадные до знаний и мотивированные ученики и талантливые педагоги. 90% учителей лицея имеют первую или высшую квалификационную категорию. Лицей сегодня – это современное учебное заведение, главная цель которого создать условия для успешного обучения.

Сайт лицея – еще один действенный инструмент. Это и средство массовой информации, и виртуальный учебный кабинет. Здесь же – фотоальбом лицейской жизни. Жизни, насыщенной событиями.

Лучшие ребята со всех школ области, попадая в среду единомышленников, по-настоящему раскрываются. Тихони становятся активистами, активисты развивают лидерские качества. Ведь лицейская жизнь – это не только учебные занятия. Сегодня в Мозырском областном лицее обучается 335 учащихся со всей Гомельщины. У половины из них начинается горячая пора выпускных экзаменов. Совсем скоро ученический коллектив пополнится новичками. 18 мая в лицее объявлен День открытых дверей. Здесь ждут всех, кто ставит перед собой амбициозные цели.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ