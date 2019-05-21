Исторический квест, мастер-классы и спектакль под открытым небом. Краеведческий музей вновь присоединился к международной акции «Ночь музеев»

Страницы истории Мозыря вновь предложили пролистать гостям Замковой горы. Именно этот исторический комплекс стал эпицентром большого праздника в рамках международной акции «Ночь музеев-2019». Для культурных горожан работники краеведческого музея подготовили интересную программу. В этом году на «Ночь музеев» приходили не только семьями и дружескими компаниями, но и целыми трудовыми коллективами. В стороне не остаются художники и мастера, которые проводят выставки и приглашают на мастер-классы. Самый оживленный – по лепке керамического изделия. А самое большое количество зрителей собрали вокруг своей площадки артисты драматического театра. Они представили спектакль «Прымакі». Первый показ под открытым небом прошел на «ура». Многие гости признавались, они впервые пришли на музейный праздник. Пусть и в такое, неожиданное для культпоходов, время.