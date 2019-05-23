Грандиозный праздник для всех желающих пройдет в воскресенье, 26 мая, на Мозырском машиностроительном заводе

Если вы не знаете, где интересно, с пользой, а главное – весело провести ближайшее воскресенье, рассказываем! 26 мая с 11 до 14 часов Мозырский машиностроительный завод проводит День открытых дверей. Насыщенная программа позволяет выбрать мероприятие по вкусу для каждого: будет концерт заслуженного любительского коллектива «Сваякі» и духового оркестра, показательные выступления спортсменов и акробатов, зажигательные номера эстрадно-бального коллектива «Шанс». Детей непременно увлекут аниматоры студии праздников «Огонек» и возможность прокатиться на «Веселом паровозике». Для желающих проведут экскурсию по двум производственным цехам. А ваши соцсети пополнятся оригинальными селфи на фоне выпускаемой машиностроительным заводом техники. Выставки, конкурсы, игры… В общем, тот самый случай, когда стоит один раз приехать, хорошо отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями. Важная информация: вход на День открытых дверей – свободный и абсолютно бесплатный! Адрес – улица Портовая, 17.