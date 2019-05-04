Главные герои праздника Победы, ветераны снова и снова принимают поздравления. Цветы, подарки и теплые слова. По знакомым и дорогим сердцу адресам наша съемочная группа проехала вместе с представителями депутатского корпуса, молодежного парламента, бизнеса.

Их адреса знают, их фамилии помнят, их заслуги чтят. В канун великого праздника Победы делегация, в составе которой представители депутатского корпуса, молодежного парламента и бизнеса, посетила людей, которым все мы обязаны жизнью. Подарки от Беларусбанка от компании «Белпласткомплект», всеобщее внимание и слова благодарности. В этом году Иван Антонович отпраздновал юбилей – 95 лет. Годы стирают из памяти детали, но ужасы войны он помнит до сих пор. Призыв в армию, партизанский отряд, а затем серьезное ранение. Его пожелания потомкам сводятся к одному – лишь бы не было войны. Павел Константинович Киринский видел войну глазами ребенка. Поздравления с праздником, подарки и теплые слова. И конечно фотография на память.Еще один ветеранский адрес. В канун 9 мая здесь всегда ждут гостей. Алексей Яковлевич Орлов – человек-легенда. За его плечами Великая Отечественная и война с Японией, а на груди – орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Японией». Ветераны – это люди с уникальной судьбой, но, к сожалению, годы берут свое. С каждым годом ветеранские списки становятся короче, как и маршруты для поздравлений.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ