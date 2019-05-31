Фестиваль детского творчества «Как прекрасен этот мир»

Вальс в трогательном исполнении малышей, душевные стихи и танец «Оладушки для бабушки». Сцена районного культурного центра Калинковичей в этот день была отдана во власть талантливых дошкольников. Две сотни мальчишек и девчонок стали участниками фестиваля детского творчества.

Фестиваль прошел уже в одиннадцатый раз, и объединил творческие детсадовские коллективы, педагогов и родителей. Все вместе подбирали интересный концертный репертуар, готовили яркие костюмы и верили в талант юных артистов.

В гала-концерте приняли участие двадцать лучших творческих номеров. Все победители фестиваля получили дипломы и важную награду – громкие аплодисменты.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ