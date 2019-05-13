Эта память бесценна. День Победы в Калинковичах

У калинковичского Дня Победы есть свои отличительные традиции. У многочисленных мест воинских захоронений, памятников воинской славы одновременно проходят мини-митинги. Калинковичане приходят отдать дань памяти героям.

Акция «Беларусь помнит» не может не трогать. Победители, которых уже нет в живых, и их потомки шествуют в единой колонне. Под звуки оркестра части бессмертного полка из разных направлений следуют на центральную площадь и здесь на торжественном митинге с красноречивым названием «Поклонимся Великим тем годам» соединяются. Аплодисментами встречали главных героев праздника – ветеранов, к сожалению, в силу возраста и здоровья лишь немногие смогли прийти на площадь.

Организаторы Дня Победы постарались создать по-настоящему яркую, душевную атмосферу. Празднование проходило одновременно на нескольких площадках и завершилось поздним вечером. Свой вклад внес и местный байкерский клуб «8 регион». Патриоты на своих железных конях отправились по важным и почетным адресам героев, которые не смогли прийти на свой праздник.